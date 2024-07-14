Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Соболев Василий Кириллович

Мать: Соболева (--) Варвара Трофимовна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Богомолова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Богомолова Марья Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Богомолов Перфил Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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