Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Богомолова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Богомолова Марья Иванович
Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Богомолов Перфил Иванович
Отец ребёнка: Богомолов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно