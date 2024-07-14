Соболева (--) Варвара Трофимовна 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоболева (--) Варвара Трофимовна

Соболева (--) Варвара Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна

Отец ребёнка: Соболев Василий Кириллович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Соболев Василий Кириллович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1783
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.