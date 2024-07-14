Соболева (--) Варвара Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Богомолова (Соболева) Афимилья Васильевна
Отец ребёнка: Соболев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Соболев Василий Кириллович
Смерть
1783