Богомолов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Богомолова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Богомолова Марья Иванович
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Богомолов Перфил Иванович
Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна
Смерть
Неизвестно