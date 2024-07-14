Богомолов Иван Васильевич 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолов Иван Васильевич

Богомолов Иван Васильевич

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Богомолов Василий

Мать: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Богомолова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Богомолова Марья Иванович

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Богомолов Перфил Иванович

Мать ребёнка: Богомолова (Соболева) Аграфена Васильевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.