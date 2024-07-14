Богомолов Василий
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Богомолов Егор Васильевич
Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Богомолов Сидор Васильевич
Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Богомолова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Богомолов Семен Васильевич
Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Скосырская (Богомолова) Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Богомолов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Богомолов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна
отдан в рекруты
Смерть
1790