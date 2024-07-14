Богомолов Василий 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Василий

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Богомолов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Богомолов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Богомолова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Богомолов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Скосырская (Богомолова) Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Богомолов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Богомолов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
отдан в рекруты
Смерть
1790
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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