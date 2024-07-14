Скосырская (Богомолова) Устинья Васильевна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скосырская (Богомолова) Устинья Васильевна

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Богомолов Василий

Мать: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скосырский Прокопий Федорович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Скосырская Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Скосырский Прокопий Федорович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Скосырская Матрена Прокопьевна

Отец ребёнка: Скосырский Прокопий Федорович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Скосырский Сосипатр Прокопьевич

Отец ребёнка: Скосырский Прокопий Федорович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Скосырская Соломия Прокопьевна

Отец ребёнка: Скосырский Прокопий Федорович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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