Скосырская (Богомолова) Устинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Скосырская Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Скосырский Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Скосырская Матрена Прокопьевна
Отец ребёнка: Скосырский Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Скосырский Сосипатр Прокопьевич
Отец ребёнка: Скосырский Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Скосырская Соломия Прокопьевна
Отец ребёнка: Скосырский Прокопий Федорович
Смерть
Неизвестно