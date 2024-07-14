Богомолов Семен Васильевич 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Семен Васильевич

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Богомолов Василий

Мать: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова -Богомолова- (--) Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Богомолов Антон Семенович

Мать ребёнка: Плотникова -Богомолова- (--) Авдотья Федоровна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Устюжанина (Богомолова) Ксения Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Богомолов Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1784
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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