Богомолов Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Богомолов Антон Семенович
Мать ребёнка: Плотникова -Богомолова- (--) Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Устюжанина (Богомолова) Ксения Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1784