Богомолов Сидор Васильевич 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолов Сидор Васильевич

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Богомолов Василий

Мать: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Богомолова Настасья Сидоровна

Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Богомолова Агафия Сидоровна

Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Богомолов Николай Сидорович

Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Богомолов Акулина Сидоровна

Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Богомолова Марина Сидоровна

Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Богомолов Ион Сидорович

Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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