Богомолов Сидор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Богомолова Настасья Сидоровна
Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Богомолова Агафия Сидоровна
Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Богомолов Николай Сидорович
Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Богомолов Акулина Сидоровна
Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Богомолова Марина Сидоровна
Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна
Смерть
Неизвестно