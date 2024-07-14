Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Круглов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Богомолова Настасья Сидоровна
Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Богомолова Агафия Сидоровна
Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Богомолов Николай Сидорович
Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Богомолов Акулина Сидоровна
Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Богомолова Марина Сидоровна
Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич
Смерть
Неизвестно