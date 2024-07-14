Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Круглова) Акулина Федоровна

Место рождения

Ерестная, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Круглов Федор

Мать: не указана

Ерестная, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Богомолова Настасья Сидоровна

Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Богомолова Агафия Сидоровна

Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Богомолов Николай Сидорович

Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Богомолов Акулина Сидоровна

Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Богомолова Марина Сидоровна

Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Богомолов Ион Сидорович

Отец ребёнка: Богомолов Сидор Васильевич

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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