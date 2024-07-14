Богомолова (--) Улита Лукьяновна 1693 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (--) Улита Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Богомолов Иван Харитонович

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Богомолов Семен Харитонович

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Богомолов Семен Харитонович

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Богомолов Агафон Харитонович

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1794
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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