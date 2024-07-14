Богомолова (--) Улита Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Богомолов Иван Харитонович
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Богомолов Семен Харитонович
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Богомолов Семен Харитонович
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Богомолов Агафон Харитонович
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Смерть
1794