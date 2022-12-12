Уросова (Ряткина) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уросова (Ряткина) Пелагея Петровна

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Место рождения

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Ряткин Петр Артемьевич

Мать: Ряткина Анна Антоновна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.11.1869 ст.

Муж: Уросов Ефим Миронович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1879

Дочь: Нестерова Васса Ефимиевна

Отец ребёнка: Уросов Ефим Миронович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Восп: д.Кушева у Назара Петрова Кушева жена Мариамна Михайловна
Рождение ребёнка
После 1881

Сын: Уросов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Уросов Ефим Миронович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мырдина Евдокия Ефимиевна

Отец ребёнка: Уросов Ефим Миронович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
После 1911
Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
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