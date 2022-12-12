Уросова (Ряткина) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Ряткин Петр Артемьевич
Мать: Ряткина Анна Антоновна
Бракосочетание
09.11.1869 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1879
Дочь: Нестерова Васса Ефимиевна
Отец ребёнка: Уросов Ефим Миронович
Восп: д.Кушева у Назара Петрова Кушева жена Мариамна Михайловна
Рождение ребёнка
После 1881
Отец ребёнка: Уросов Ефим Миронович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мырдина Евдокия Ефимиевна
Отец ребёнка: Уросов Ефим Миронович
Смерть
После 1911