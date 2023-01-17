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Уросов Ефим Миронович

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Место рождения

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

После 1840

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840

Отец: Уросов Мирон Деметиев

Мать: Уросова Марфа Кондратьевна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.11.1869 ст.

Жена: Уросова Пелагея Петровна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1879

Дочь: Нестерова Васса Ефимиевна

Мать ребёнка: Уросова Пелагея Петровна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Восп: д.Кушева у Назара Петрова Кушева жена Мариамна Михайловна
Рождение ребёнка
После 1881

Сын: Уросов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Уросова Пелагея Петровна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мырдина Евдокия Ефимиевна

Мать ребёнка: Уросова Пелагея Петровна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
Около 1917
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