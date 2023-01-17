Уросов Ефим Миронович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1840
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840
Отец: Уросов Мирон Деметиев
Бракосочетание
09.11.1869 ст.
Жена: Уросова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
05.08.1879
Дочь: Нестерова Васса Ефимиевна
Мать ребёнка: Уросова Пелагея Петровна
Восп: д.Кушева у Назара Петрова Кушева жена Мариамна Михайловна
Рождение ребёнка
После 1881
Мать ребёнка: Уросова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мырдина Евдокия Ефимиевна
Мать ребёнка: Уросова Пелагея Петровна
Смерть
Около 1917