Нестерова (Уросова) Васса Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Уросова) Васса Ефимиевна

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Место рождения

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

05.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1879

Отец: Уросов Ефим Миронович

Мать: Уросова Пелагея Петровна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Восп: д.Кушева у Назара Петрова Кушева жена Мариамна Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Нестеров Степан Ермилович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
крестная девица Евдокия Ефимьева Уросова, выдано свид о рожд 26 февр 1951г
Бракосочетание
До 1902

Муж: Нестеров Степан Ермилович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.09.1905

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Нестеров Степан Ермилович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.04.1908

Сын: Нестеров Георгий Степанович

Отец ребёнка: Нестеров Степан Ермилович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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