Нестерова (Уросова) Васса Ефимиевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1879
Отец: Уросов Ефим Миронович
Мать: Уросова Пелагея Петровна
Восп: д.Кушева у Назара Петрова Кушева жена Мариамна Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Нестеров Степан Ермилович
крестная девица Евдокия Ефимьева Уросова, выдано свид о рожд 26 февр 1951г
Бракосочетание
До 1902
Рождение ребёнка
28.09.1905
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Нестеров Степан Ермилович
Рождение ребёнка
05.04.1908
Сын: Нестеров Георгий Степанович
Отец ребёнка: Нестеров Степан Ермилович
Смерть
Неизвестно