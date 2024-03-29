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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Лист расчетный №11 от Чердынского 2-ой гильдии купца Г.П.Гусева. Выдан поставщику Ермилу Афанасьеву Нестерову, нанятому на условиях, означенных работать на барже Пермской Показать все
Лист расчетный №21 от Чердынского 2-ой гильдии купца Г.П.Гусева. Выдан поставщику Дмитрию Евдокимову Пьянкову, нанятому на условиях, означенных работать на барже Пермской Показать все
Трепало - орудие трепания льна, Конец XIX - начало ХХ вв. Источник: goskat Показать все
Cпорыш - кольцо деревянное для затягивания возов, начало XX вв. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8909Бигичи, дер.при рч. Колве.231799289322Часовня православная 1. Плотбище для постройки судов и барж.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1756. Бигичи, деревня бывшая государственная, при речке Колве, дворов 115, жителей 624, часовня, лавка, 2 тржк.: 20-го июля и 25-го декабря.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
7) дер. Бигичи, на р. Колве и при колодц., церк.-прих. шк., торжки: 20 июля, 25 декабря, в 7-е воскр. по Пасхе, в 1-е воскрес. после Успенского поста, расплан.Бигичевское общество982462491Бывшие государственныеПравославныеРусские225
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
719363Бигичисело60°37'00"56°30'00"P-40-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57656407106с Бигичисело