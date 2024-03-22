Нестеров Степан Ермилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: Нестеров Ермил Афанасьевич
Бракосочетание
25.10.1898
Рождение ребёнка
19.05.1900
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Нестерова Васса Ефимиевна
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Нестерова Васса Ефимиевна
крестная девица Евдокия Ефимьева Уросова, выдано свид о рожд 26 февр 1951г
Рождение ребёнка
28.09.1905
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Нестерова Васса Ефимиевна
Рождение ребёнка
05.04.1908
Сын: Нестеров Георгий Степанович
Мать ребёнка: Нестерова Васса Ефимиевна
Смерть
Неизвестно