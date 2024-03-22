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Нестеров Степан Ермилович

Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Нестеров Ермил Афанасьевич

Мать: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
25.10.1898

Жена: Нестерова Васса Ефимиевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.05.1900

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Нестерова Васса Ефимиевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Нестерова Васса Ефимиевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
крестная девица Евдокия Ефимьева Уросова, выдано свид о рожд 26 февр 1951г
Рождение ребёнка
28.09.1905

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Нестерова Васса Ефимиевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.04.1908

Сын: Нестеров Георгий Степанович

Мать ребёнка: Нестерова Васса Ефимиевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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