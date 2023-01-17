Уросов Мирон Деметиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1809
Жена: Уросова Фекла Максимовна
Рождение ребёнка
13.01.1815
Дочь: Мисюрова Татьяна Мироновна
Мать ребёнка: Уросова Фекла Максимовна
Бракосочетание
24.01.1837
Рождение ребёнка
После 1840
Мать ребёнка: Уросова Марфа Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно