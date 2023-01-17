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Уросов Мирон Деметиев

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Место рождения

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
24.01.1809

Жена: Уросова Фекла Максимовна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1815

Дочь: Мисюрова Татьяна Мироновна

Мать ребёнка: Уросова Фекла Максимовна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
24.01.1837

Жена: Уросова Марфа Кондратьевна

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Уросов Ефим Миронович

Мать ребёнка: Уросова Марфа Кондратьевна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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