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Уросов Николай Ефимович

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Место рождения

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

После 1881

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1881

Отец: Уросов Ефим Миронович

Мать: Уросова Пелагея Петровна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Кушова Афанасия Николаевна

Мать ребёнка: Уросова Александра Ермиловна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Уросов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Уросова Александра Ермиловна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1914

Сын: Уросов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Уросова Александра Ермиловна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уросова Александра Ермиловна

Смерть
Около 1919
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