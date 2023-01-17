Уросов Николай Ефимович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1881
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1881
Отец: Уросов Ефим Миронович
Мать: Уросова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1909
Дочь: Кушова Афанасия Николаевна
Мать ребёнка: Уросова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Уросова Александра Ермиловна
Рождение ребёнка
21.04.1914
Мать ребёнка: Уросова Александра Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1919