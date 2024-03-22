Уросова (Пьянкова) Александра Ермиловна
Место рождения
Дата рождения17.03.1888
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888
св-во выдано 16 июня 1962г
Бракосочетание
28.05.1908
поруч- Григорий Максимов Пьянков, Степан Ермилов Нестеров
Рождение ребёнка
05.10.1909
Дочь: Кушова Афанасия Николаевна
Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович
Восп: дер. Бигичи у Ермила Максимова Пьянкова дочь девица Ольга
Рождение ребёнка
01.01.1911
Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
26.04.1914
Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович
Восп: Григорий Ермилов Пьянков
Рождение ребёнка
15.06.1916
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
13.01.1919
Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964
Вильгорт, Чердынский муниципальный район, Пермский край