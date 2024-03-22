Уросова (Пьянкова) Александра Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уросова (Пьянкова) Александра Ермиловна

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Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.03.1888

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888

Отец: Пьянков Ермил Максимович

Мать: Пьянкова Мария Алексеевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
св-во выдано 16 июня 1962г
Бракосочетание
28.05.1908

Муж: Уросов Николай Ефимович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
поруч- Григорий Максимов Пьянков, Степан Ермилов Нестеров
Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Кушова Афанасия Николаевна

Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Восп: дер. Бигичи у Ермила Максимова Пьянкова дочь девица Ольга
Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Уросов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Уросов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Восп: Григорий Ермилов Пьянков
Рождение ребёнка
15.06.1916

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1919

Сын: Уросов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Уросов Николай Ефимович

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раев Александр Алексеевич

Смерть
1964
Вильгорт, Чердынский муниципальный район, Пермский край
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