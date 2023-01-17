Пьянков Ермил Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Рождение ребёнка
23.07.1885
Дочь: Анна Ермиловна
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
крестная девица Евфросинья Максимовна Пьянкова
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Помаскина Ольга Ермиловна
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Уросова Александра Ермиловна
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
С 1907 по 1914
Сын: Пьянков Григорий Ермилович
Мать ребёнка: Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеевна
Смерть
После 1917