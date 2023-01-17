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Пьянков Ермил Максимович

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Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Пьянков Максим Сергеевич

Мать: Пьянкова Мария Кондратьевна или Петровна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.07.1885

Дочь: Анна Ермиловна

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
крестная девица Евфросинья Максимовна Пьянкова
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Помаскина Ольга Ермиловна

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Уросова Александра Ермиловна

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
С 1907 по 1914

Сын: Пьянков Григорий Ермилович

Мать ребёнка: Мария Алексеевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеевна

Смерть
После 1917
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