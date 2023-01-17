Пьянкова (Зайкова) Мария Кондратьевна или Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Зайкова) Мария Кондратьевна или Петровна

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Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
02.02.1862 ст.

Муж: Пьянков Максим Сергеевич

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.09.1866

Сын: Пьянков Иван Максимович

Отец ребёнка: Пьянков Максим Сергеевич

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Пьянков Ермил Максимович

Отец ребёнка: Пьянков Максим Сергеевич

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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