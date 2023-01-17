Пьянкова (Зайкова) Мария Кондратьевна или Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1862 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1866
Отец ребёнка: Пьянков Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Пьянков Максим Сергеевич
Смерть
Неизвестно