Пьянков Григорий Ермилович
Место рождения
Дата рожденияС 1907 по 1914
Дата смертиС 1951 по 1953
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1907 по 1914
Отец: Пьянков Ермил Максимович
Мать: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
После 1945
Сын: Пьянков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пьянков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пьянкова Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пьянкова Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянкова Апроксинья
Смерть
С 1951 по 1953