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Пьянков Григорий Ермилович

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Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

С 1907 по 1914

Дата смерти

С 1951 по 1953

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1907 по 1914

Отец: Пьянков Ермил Максимович

Мать: Мария Алексеевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
После 1945

Сын: Пьянков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянкова Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянкова Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова Апроксинья

Смерть
С 1951 по 1953
Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
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