Помаскина (Пьянкова) Ольга Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помаскина (Пьянкова) Ольга Ермиловна

Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1889

Отец: Пьянков Ермил Максимович

Мать: Пьянкова Мария Алексеевна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
30.06.1913

Муж: Помаскин Григорий Михайлович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Восп; девица Афанасия Михайлова Помаскина
Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: Анфия Григорьевна

Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.03.1916

Сын: Помаскин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.09.1918

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.08.1920

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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