Помаскина (Пьянкова) Ольга Ермиловна
Место рождения
Дата рождения20.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1889
Бракосочетание
30.06.1913
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович
Восп; девица Афанасия Михайлова Помаскина
Рождение ребёнка
14.12.1914
Дочь: Анфия Григорьевна
Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1916
Сын: Помаскин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1918
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1920
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Помаскин Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно