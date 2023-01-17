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Уросов Иван Николаевич

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Место рождения

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Уросов Николай Ефимович

Мать: Уросова Александра Ермиловна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
07.07.1949

Жена: Уросова Галина Федоровна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уросова Галина Федоровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.07.1954

Дочь: Никопоренко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Уросова Галина Федоровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1980
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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