Уросов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
07.07.1949
Жена: Уросова Галина Федоровна
Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уросова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
22.07.1954
Дочь: Никопоренко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Уросова Галина Федоровна
Смерть
1980
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия