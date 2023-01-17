Уросова (Пьянкова) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уросова (Пьянкова) Галина Федоровна

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.04.1924

Дата смерти

20.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1924

Отец: Пьянков Федор Алексеевич

Мать: Пьянкова Анна Екимовна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
07.07.1949

Муж: Уросов Иван Николаевич

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уросов Иван Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.07.1954

Дочь: Никопоренко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Уросов Иван Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
20.07.1957
Соликамск, Соликамский, Пермский край
боковой амиотрафический склероз
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