Уросова (Пьянкова) Галина Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.04.1924
Дата смерти20.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1924
Отец: Пьянков Федор Алексеевич
Мать: Пьянкова Анна Екимовна
Бракосочетание
07.07.1949
Рождение ребёнка
01.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уросов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.07.1954
Дочь: Никопоренко Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Уросов Иван Николаевич
Смерть
20.07.1957
боковой амиотрафический склероз