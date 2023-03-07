Мырдина (Уросова) Евдокия Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мырдина (Уросова) Евдокия Ефимиевна

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Место рождения

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Уросов Ефим Миронович

Мать: Уросова Пелагея Петровна

Уросова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Мырдин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Мырдин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мырдин Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мырдин Василий Тимофеевич

Смерть
1971
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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