Мырдина (Уросова) Евдокия Ефимиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Уросов Ефим Миронович
Мать: Уросова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Мырдин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Мырдин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мырдин Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область