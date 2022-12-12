Мырдин Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мырдин Василий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Мырдина Евдокия Ефимиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мырдина Евдокия Ефимиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Мырдина Евдокия Ефимиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мырдина Евдокия Ефимиевна

Смерть
1968
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
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