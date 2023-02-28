Ряткина (Нечкова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряткина (Нечкова) Анна Антоновна

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Место рождения

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.04.1828 ст.

Муж: Ряткин Петр Артемьевич

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1836

Сын: Ряткин Иван Петрович

Отец ребёнка: Ряткин Петр Артемьевич

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1839

Сын: Ряткин Константин Петрович

Отец ребёнка: Ряткин Петр Артемьевич

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Уросова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Ряткин Петр Артемьевич

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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