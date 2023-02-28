Ряткина (Нечкова) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1828 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1836
Сын: Ряткин Иван Петрович
Отец ребёнка: Ряткин Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
11.09.1839
Сын: Ряткин Константин Петрович
Отец ребёнка: Ряткин Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Уросова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Ряткин Петр Артемьевич
Смерть
Неизвестно