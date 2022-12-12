Ряткин Петр Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти04.02.1886
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Ряткин Артемий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1828
Жена: не указана
Бракосочетание
16.04.1828 ст.
Жена: Ряткина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
01.05.1836
Сын: Ряткин Иван Петрович
Мать ребёнка: Ряткина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
11.09.1839
Сын: Ряткин Константин Петрович
Мать ребёнка: Ряткина Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Уросова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Ряткина Анна Антоновна
Смерть
04.02.1886
77 лет