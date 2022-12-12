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Ряткин Петр Артемьевич

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Место рождения

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

04.02.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Ряткин Артемий Васильевич

Мать: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.04.1828

Жена: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.04.1828 ст.

Жена: Ряткина Анна Антоновна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1836

Сын: Ряткин Иван Петрович

Мать ребёнка: Ряткина Анна Антоновна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1839

Сын: Ряткин Константин Петрович

Мать ребёнка: Ряткина Анна Антоновна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Уросова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Ряткина Анна Антоновна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
04.02.1886
Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
77 лет
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