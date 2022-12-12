Ряткин Артемий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1806
Сын: Ряткин Никифор Артемьевич
Мать ребёнка: Мелькомукова Варвара Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно