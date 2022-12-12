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Ряткин Артемий Васильевич

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Место рождения

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Ряткин Иван Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1806

Сын: Ряткин Никифор Артемьевич

Мать ребёнка: Мелькомукова Варвара Максимовна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Ряткин Петр Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
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