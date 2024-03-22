Ряткина (Мелькомукова) Варвара Максимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смерти12.06.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Бракосочетание
03.02.1804
вторым браком
Рождение ребёнка
02.02.1806
Сын: Ряткин Никифор Артемьевич
Отец ребёнка: Ряткин Артемий Васильев
Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
12.06.1808
от рождения младенца