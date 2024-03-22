Ряткина (Мелькомукова) Варвара Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряткина (Мелькомукова) Варвара Максимова

Место рождения

Бондюг, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

12.06.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бондюг, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
03.02.1804

Муж: Ряткин Артемий Васильев

вторым браком
Рождение ребёнка
02.02.1806

Сын: Ряткин Никифор Артемьевич

Отец ребёнка: Ряткин Артемий Васильев

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
12.06.1808
от рождения младенца
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