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Ряткин Иван Артемьевич

Место рождения

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Ряткин Артемий Васильев

Мать: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
18.02.1802

Жена: Ряткина Дарья Ивановна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1804

Сын: Ряткин Павел Иванович

Мать ребёнка: Ряткина Дарья Ивановна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1810

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
восп: у Ефима Ряткина дочь Мария
Рождение ребёнка
21.06.1816

Сын: Ряткин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ряткина Дарья Ивановна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
восп отрок Никифор Ряткин
Смерть
Неизвестно
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