Ряткин Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Ряткин Артемий Васильев
Бракосочетание
18.02.1802
Жена: Ряткина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1804
Мать ребёнка: Ряткина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1810
Дочь: Акилина Иванова
восп: у Ефима Ряткина дочь Мария
Рождение ребёнка
21.06.1816
Сын: Ряткин Иван Иванович
Мать ребёнка: Ряткина Дарья Ивановна
восп отрок Никифор Ряткин
Смерть
Неизвестно