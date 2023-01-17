Ряткина (Кирсяева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряткина (Кирсяева) Дарья Ивановна

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Место рождения

Салтаново, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Салтаново, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
18.02.1802

Муж: Ряткин Иван Артемьевич

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1804

Сын: Ряткин Павел Иванович

Отец ребёнка: Ряткин Иван Артемьевич

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1816

Сын: Ряткин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ряткин Иван Артемьевич

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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