Ряткина (Кирсяева) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1802
Рождение ребёнка
03.01.1804
Отец ребёнка: Ряткин Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
21.06.1816
Сын: Ряткин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ряткин Иван Артемьевич
Смерть
Неизвестно