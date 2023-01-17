Ряткин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1836
Отец: Ряткин Петр Артемьевич
Мать: Ряткина Анна Антоновна
Бракосочетание
13.11.1864
Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
вторым браком вдова
Рождение ребёнка
09.09.1867
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ретькина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1882
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ретькина Екатерина Ивановна
выд свид 27 июня 1932г
Смерть
Неизвестно