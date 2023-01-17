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Ряткин Иван Петрович

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Место рождения

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1836

Отец: Ряткин Петр Артемьевич

Мать: Ряткина Анна Антоновна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
13.11.1864

Жена: Ретькина Екатерина Ивановна

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
вторым браком вдова
Рождение ребёнка
09.09.1867

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ретькина Екатерина Ивановна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1882

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ретькина Екатерина Ивановна

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
выд свид 27 июня 1932г
Смерть
Неизвестно
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