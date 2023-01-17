Ретькина (Чамзина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Чамзин Автоном Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1864
Муж: Ряткин Иван Петрович
вторым браком вдова
Рождение ребёнка
09.09.1867
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ряткин Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1882
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ряткин Иван Петрович
выд свид 27 июня 1932г
Смерть
Неизвестно