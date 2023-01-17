Ретькина (Чамзина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретькина (Чамзина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Чамзин Автоном Иванович

Мать: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
13.11.1864

Муж: Ряткин Иван Петрович

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
вторым браком вдова
Рождение ребёнка
09.09.1867

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ряткин Иван Петрович

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1882

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ряткин Иван Петрович

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
выд свид 27 июня 1932г
Смерть
Неизвестно
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