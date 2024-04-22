Прокудина (Прохватилова) Анна
Место рождения
Дата рождения19.01.1907
Дата смерти20.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907
Рождение ребёнка
09.04.1930
Дочь: Казакова Лариса
Отец ребёнка: Прокудин Иван Кузьмич
ст.Себряково Михайловского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
12.02.1931
Дочь: Бабкина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Прокудин Иван Кузьмич
ст.Серебряково Михайловского района Волгоградской области
Смерть
20.01.1973
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище