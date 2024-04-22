Прокудина (Прохватилова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудина (Прохватилова) Анна

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Место рождения

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

19.01.1907

Дата смерти

20.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907

Отец: Прохватилов Иосиф Иванович

Мать: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.04.1930

Дочь: Казакова Лариса

Отец ребёнка: Прокудин Иван Кузьмич

ст.Себряково Михайловского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
12.02.1931

Дочь: Бабкина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Прокудин Иван Кузьмич

ст.Серебряково Михайловского района Волгоградской области
Смерть
20.01.1973
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Воскресенское кладбище
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