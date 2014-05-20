Казакова (Прокудина) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Прокудина) Лариса

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Место рождения

ст.Себряково Михайловского района Волгоградской области

Дата рождения

09.04.1930

Дата смерти

20.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1930

Отец: Прокудин Иван Кузьмич

Мать: Прокудина Анна

ст.Себряково Михайловского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
23.10.1954

Сын: Казаков Сергей

Отец ребёнка: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
20.05.2014
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Новое Елшанское кладбище
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