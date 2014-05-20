Казакова (Прокудина) Лариса
Место рожденияст.Себряково Михайловского района Волгоградской области
Дата рождения09.04.1930
Дата смерти20.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1930
Отец: Прокудин Иван Кузьмич
Мать: Прокудина Анна
ст.Себряково Михайловского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
23.10.1954
Сын: Казаков Сергей
Отец ребёнка: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
20.05.2014
Похороны
Неизвестно
Новое Елшанское кладбище