Казаков Сергей
Место рождения
Дата рождения23.10.1954
Дата смерти02.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1954
Отец: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)
Мать: Казакова Лариса
Бракосочетание
22.07.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1993
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.2017
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно