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Казаков Сергей

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

23.10.1954

Дата смерти

02.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1954

Отец: Казаков (манкевич) Рэмир (Роман)

Мать: Казакова Лариса

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
22.07.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
Около 1993

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.2017
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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