Прокудин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти30.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Прокудин Кузьма
Рождение ребёнка
09.04.1930
Дочь: Казакова Лариса
Мать ребёнка: Прокудина Анна
ст.Себряково Михайловского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
12.02.1931
Дочь: Бабкина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Прокудина Анна
ст.Серебряково Михайловского района Волгоградской области
Смерть
30.12.1941
Причина смерти: На войне, умер от туберкулеза лёгких. был в партизанском отряде на территории Крыма.