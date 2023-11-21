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Прокудин Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

30.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Прокудин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1930

Дочь: Казакова Лариса

Мать ребёнка: Прокудина Анна

ст.Себряково Михайловского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
12.02.1931

Дочь: Бабкина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Прокудина Анна

ст.Серебряково Михайловского района Волгоградской области
Смерть
30.12.1941
Причина смерти: На войне, умер от туберкулеза лёгких. был в партизанском отряде на территории Крыма.
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