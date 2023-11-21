Бабкина (Прокудина) Людмила Ивановна
Место рожденияст.Серебряково Михайловского района Волгоградской области
Дата рождения12.02.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931
Отец: Прокудин Иван Кузьмич
Мать: Прокудина Анна
ст.Серебряково Михайловского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Евгений
Отец ребёнка: Бабкин Люксембург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабкин Люксембург
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно