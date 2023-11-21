Бабкина (Прокудина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Прокудина) Людмила Ивановна

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Место рождения

ст.Серебряково Михайловского района Волгоградской области

Дата рождения

12.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931

Отец: Прокудин Иван Кузьмич

Мать: Прокудина Анна

ст.Серебряково Михайловского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Евгений

Отец ребёнка: Бабкин Люксембург

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Люксембург

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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