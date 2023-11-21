Бабкин Люксембург — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Люксембург

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Евгений

Мать ребёнка: Бабкина Людмила Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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