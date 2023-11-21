Бабкин Люксембург
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Евгений
Мать ребёнка: Бабкина Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно