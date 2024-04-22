Бабкин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Евгений

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабкин Люксембург

Мать: Бабкина Людмила Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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