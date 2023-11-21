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Прохватилов Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1884 по 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1884 по 1885

Отец: Прохватилин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1900

Сын: Прохватилов Михаил

Мать ребёнка: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1907

Дочь: Прокудина Анна

Мать ребёнка: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Мария (Муся)

Мать ребёнка: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохватилов Григорий

Мать ребёнка: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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