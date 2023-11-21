Прохватилов Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1884 по 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1884 по 1885
Отец: Прохватилин Иван
Рождение ребёнка
16.01.1900
Сын: Прохватилов Михаил
Мать ребёнка: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1907
Дочь: Прокудина Анна
Мать ребёнка: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна
Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Мария (Муся)
Мать ребёнка: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохватилов Григорий
Мать ребёнка: Лепилина-Прохватилова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно