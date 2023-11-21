Лепилина-Прохватилова (Лепилина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1882
Дата смерти10.08.1960
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1882
Отец: Лепилин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Мария (Муся)
Отец ребёнка: Прохватилов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохватилов Григорий
Отец ребёнка: Прохватилов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохватилов Михаил
Отец ребёнка: Прохватилов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокудина Анна
Отец ребёнка: Прохватилов Иосиф
Смерть
10.08.1960
Похороны
Неизвестно