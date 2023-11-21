Лепилина-Прохватилова (Лепилина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепилина-Прохватилова (Лепилина) Мария

Лепилина-Прохватилова (Лепилина) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1882

Дата смерти

10.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1882

Отец: Лепилин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Мария (Муся)

Отец ребёнка: Прохватилов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохватилов Григорий

Отец ребёнка: Прохватилов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохватилов Михаил

Отец ребёнка: Прохватилов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокудина Анна

Отец ребёнка: Прохватилов Иосиф

Смерть
10.08.1960
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close