Лепилина (Шеповская) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Шеповский Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1868
Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1871
Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1872
Дочь: Лепилина Пелагия Михайловна
Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1881
Сын: Лепилин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1882
Дочь: Лепилина-Прохватилова (Лепилина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно