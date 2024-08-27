Лепилина (Шеповская) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепилина (Шеповская) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шеповский Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1868

Сын: Лепилин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1871

Сын: Лепилин Яаков Михайлович

Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1872

Дочь: Лепилина Пелагия Михайловна

Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1881

Сын: Лепилин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1882

Дочь: Лепилина-Прохватилова (Лепилина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лепилин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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