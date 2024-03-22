Сошникова (Обуткина) Устинья
Место рождения
Дата рождения27.09.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1855
Отец: Обуткинъ Василій
Мать: Обуткина Прасковья
Бракосочетание
02.02.1873
Муж: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.11.1873
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.07.1875
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сошниковъ Антонъ
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.07.1879
Дочь: Ситникова Марья
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Чекалова Дарья
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
18.07.1884
Дочь: Капустина Марья
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.02.1890
Сын: Сошниковъ Анисимъ
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сошниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.02.1895
Дочь: Сошникова Марьяна
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ