Сошникова (Обуткина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошникова (Обуткина) Устинья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1855

Отец: Обуткинъ Василій

Мать: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1873

Муж: Сошниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1873

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1875

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сошниковъ Антонъ

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
20.07.1879

Дочь: Ситникова Марья

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Чекалова Дарья

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
18.07.1884

Дочь: Капустина Марья

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1890

Сын: Сошниковъ Анисимъ

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сошниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
09.02.1895

Дочь: Сошникова Марьяна

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Сошниковъ Михаилъ

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