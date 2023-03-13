Сошниковъ Антонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сошниковъ Михаилъ
Мать: Сошникова Устинья
Бракосочетание
22.01.1901
Жена: Сошникова Агриппина
Рождение ребёнка
27.10.1901
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сошникова Агриппина
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: Чекалова Евдокия
Мать ребёнка: Сошникова Агриппина
Рождение ребёнка
16.09.1905
Дочь: Кувшинова Любовь
Мать ребёнка: Сошникова Агриппина
Рождение ребёнка
17.12.1907
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сошникова Агриппина
Рождение ребёнка
23.01.1910
Сын: Сошниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сошникова Агриппина
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Сошниковъ Николай
Мать ребёнка: Сошникова Агриппина
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Сошниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сошникова Агриппина