Сошниковъ Антонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСошниковъ Антонъ

Сошниковъ Антонъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сошниковъ Михаилъ

Мать: Сошникова Устинья

Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Сошникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1901

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сошникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: Чекалова Евдокия

Мать ребёнка: Сошникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1905

Дочь: Кувшинова Любовь

Мать ребёнка: Сошникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1907

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сошникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1910

Сын: Сошниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сошникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Сошниковъ Николай

Мать ребёнка: Сошникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Сошниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сошникова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close