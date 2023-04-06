Сошникова (Кулакова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сошникова (Кулакова) Агриппина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.06.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1879

Отец: Кулаковъ Петръ

Мать: Кулакова Александра Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1901

Муж: Сошниковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1901

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1903

Дочь: Чекалова Евдокия

Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1905

Дочь: Кувшинова Любовь

Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1907

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1910

Сын: Сошниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Сошниковъ Николай

Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Сошниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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