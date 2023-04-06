Сошникова (Кулакова) Агриппина
Место рождения
Дата рождения05.06.1879
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1879
Отец: Кулаковъ Петръ
Бракосочетание
22.01.1901
Муж: Сошниковъ Антонъ
Рождение ребёнка
27.10.1901
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ
Рождение ребёнка
27.07.1903
Дочь: Чекалова Евдокия
Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ
Рождение ребёнка
16.09.1905
Дочь: Кувшинова Любовь
Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ
Рождение ребёнка
17.12.1907
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ
Рождение ребёнка
23.01.1910
Сын: Сошниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Сошниковъ Николай
Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Сошниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сошниковъ Антонъ