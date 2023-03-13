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Кулакова Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1879

Дочь: Сошникова Агриппина

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кулаковъ Андрей

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Кулаковъ Захаръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1894

Сын: Кулаковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Кулаковъ Харлампий

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1901

Сын: Кулаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Петръ

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