Кулакова Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1879
Дочь: Сошникова Агриппина
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кулаковъ Андрей
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
22.11.1891
Сын: Кулаковъ Захаръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
07.03.1894
Сын: Кулаковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
07.02.1897
Сын: Кулаковъ Харлампий
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
23.10.1901
Сын: Кулаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Петръ