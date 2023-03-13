Кулаковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти27.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Кулаковъ Федоръ
Мать: Кулакова Акулина
Рождение ребёнка
05.06.1879
Дочь: Сошникова Агриппина
Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кулаковъ Андрей
Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова
Рождение ребёнка
22.11.1891
Сын: Кулаковъ Захаръ
Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова
Рождение ребёнка
07.03.1894
Сын: Кулаковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова
Рождение ребёнка
07.02.1897
Сын: Кулаковъ Харлампий
Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1901
Сын: Кулаковъ Степанъ
Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1918
Причина смерти: Слабости сердца