Кулаковъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаковъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кулаковъ Федоръ

Мать: Кулакова Акулина

Рождение ребёнка
05.06.1879

Дочь: Сошникова Агриппина

Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кулаковъ Андрей

Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова

Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Кулаковъ Захаръ

Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1894

Сын: Кулаковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Кулаковъ Харлампий

Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1901

Сын: Кулаковъ Степанъ

Мать ребёнка: Кулакова Александра Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Александра Иванова

Смерть
27.07.1918
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Слабости сердца
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