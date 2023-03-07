Кулакова (Ильина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Ильина) Акулина

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1833

Дата смерти

13.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1833

Отец: Ильинъ Андрей

Мать: Ильина Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.07.1852

Муж: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1853

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кулаковъ Петръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
08.03.1856

Сын: Кулаковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1859

Сын: Кулаковъ Николай

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1861

Сын: Кулаковъ Яковъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1863

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1864

Дочь: Кулакова Екатерина

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1865

Дочь: Тарасова Анна

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1868

Дочь: Кулакова Акулина

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Александровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1872

Сын: Кулаковъ Леонтий

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.12.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости
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