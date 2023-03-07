Кулакова (Ильина) Акулина
Место рождения
Дата рождения20.05.1833
Дата смерти13.12.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1833
Отец: Ильинъ Андрей
Мать: Ильина Марѳа
Бракосочетание
20.07.1852
Муж: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.08.1853
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кулаковъ Петръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.03.1856
Сын: Кулаковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.12.1859
Сын: Кулаковъ Николай
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.10.1861
Сын: Кулаковъ Яковъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
30.08.1863
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.11.1864
Дочь: Кулакова Екатерина
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.12.1865
Дочь: Тарасова Анна
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.06.1868
Дочь: Кулакова Акулина
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Александровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1872
Сын: Кулаковъ Леонтий
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Смерть
13.12.1907
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости