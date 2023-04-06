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Тарасова (Кулакова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.12.1865

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1865

Отец: Кулаковъ Федоръ

Мать: Кулакова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Атавина Пелагея

Отец ребёнка: Тарасовъ Илья

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тарасовъ Павелъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Илья

Рождение ребёнка
27.11.1891

Дочь: Тарасова Ульяна

Отец ребёнка: Тарасовъ Илья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Тарасова Наталья

Отец ребёнка: Тарасовъ Илья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тарасовъ Матвей

Отец ребёнка: Тарасовъ Илья

Рождение ребёнка
05.06.1895

Дочь: Тарасова Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Илья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1897

Дочь: Сорокина Наталья

Отец ребёнка: Тарасовъ Илья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Илья

Смерть
1913
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ восполения легкихъ
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