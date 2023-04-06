Тарасова (Кулакова) Анна
Место рождения
Дата рождения12.12.1865
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1865
Отец: Кулаковъ Федоръ
Мать: Кулакова Акулина
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Атавина Пелагея
Отец ребёнка: Тарасовъ Илья
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тарасовъ Павелъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Илья
Рождение ребёнка
27.11.1891
Дочь: Тарасова Ульяна
Отец ребёнка: Тарасовъ Илья
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Тарасова Наталья
Отец ребёнка: Тарасовъ Илья
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тарасовъ Матвей
Отец ребёнка: Тарасовъ Илья
Рождение ребёнка
05.06.1895
Дочь: Тарасова Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Илья
Рождение ребёнка
04.08.1897
Дочь: Сорокина Наталья
Отец ребёнка: Тарасовъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Илья
Смерть
1913
Причина смерти: Отъ восполения легкихъ